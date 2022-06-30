«Но пока проблем нет». Путин снова заявил о «зеркальном ответе» на размещение военных НАТО в Финляндии и Швеции

30 июня, 03:10
Владимир Путин (Фото:Спутник/Григорий Сысоев/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Спутник/Григорий Сысоев/Pool via REUTERS)

Россия «зеркально ответит» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией.

Видео дня
Читайте также:
Война с НАТО. Чем рискует Россия — эксперт

Ранее Путин угрожал "ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

Читайте также:

К форуму обратился заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (Фото:НАТО) Готовится ли НАТО к столкновению с Россией? Онлайн-дискуссия на Киевском форуме по безопасности — видео

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО , подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого уверял, что страны примут НАТО «с открытыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж

https://www.youtube.com/embed/_2vh23YBHS4
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин НАТО Российская агрессия Швеция Финляндия Россия - Финляндия

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X