«Но пока проблем нет». Путин снова заявил о «зеркальном ответе» на размещение военных НАТО в Финляндии и Швеции 30 июня, 03:10 Владимир Путин (Фото:Спутник/Григорий Сысоев/Pool via REUTERS)

Россия «зеркально ответит» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишет пропагандистское издание РИА Новости.



Он также подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией.

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Ранее Путин угрожал "ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО , подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого уверял, что страны примут НАТО «с открытыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.

Финляндия и Швеция вступят в НАТО в ближайшее время. Что будет с РФ? – Сергей Джердж https://www.youtube.com/embed/_2vh23YBHS4

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