Лидеры стран группы БРИКС во время саммита в Рио-де-Жанейро (Фото: REUTERS/Pilar Olivares)

Бразилия удвоит свои обязательства перед блоком БРИКС, заявил главный советник президента страны по внешней политике Селсо Аморим. Этот шаг сделан вопреки угрозам президента США Дональда Трампа ввести карательные тарифы против объединения.

Об этом пишет Financial Times.

В этом месяце, когда Бразилия принимала саммит 11 стран-членов БРИКС, Трамп пригрозил ввести 10-процентные тарифы против любой страны, «присоединившейся» к «антиамериканскому» блоку. Затем Трамп ввел 50-процентные пошлины в отношении Бразилии и потребовал прекратить судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которого обвиняют в подготовке переворота.

Реклама

Однако главный советник по иностранным делам президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявил Financial Times, что эти нападки «укрепляют наши отношения со странами БРИКС, потому что мы хотим иметь диверсифицированные отношения и не зависеть от какой-то одной страны».

Аморим сказал, что помимо государств БРИКС, Бразилия будет стремиться укреплять отношения с другими странами Европы, Южной Америки и Азии.

В декларации стран БРИКС после саммита в Бразилии содержится осуждение политики Вашингтона — введение тарифов и ударов по Ирану.

Лидеры БРИКС также заявили о необходимости «мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии» в контексте войны России против Украины. Они отметили африканскую «мирную инициативу» и группы «друзей мира».

На саммите БРИКС под председательством Бразилии также осудили «нападения» на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.

В группу БРИКС, названную в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой. В начале 2024 года она пополнилась четырьмя новыми членами: Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Эфиопией и Египтом.