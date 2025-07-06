Хотя российский диктатор пытается создать образ могущественного правителя, его передвижения становятся все более ограниченными, пишет Forbes (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин хотел бы присоединиться к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро , но есть нюанс — его могут арестовать и экстрадировать в Гаагу, чтобы он предстал перед судом за военные преступления.

Об этом пишет Forbes, констатируя, что Путин, которого теперь могут арестовать в 125 странах, ограничивает свои поездки по миру. Как известно, ордер на арест Путина выдал Международный уголовный суд (МУС). И Бразилия, где 6 и 7 июля будет проходить саммит БРИКС, имеет международное обязательство задерживать любое разыскиваемое МУС лицо, ступившее на ее территорию.

Кремль давил на президента Бразилии, требуя предоставить гарантии, что Путин не будет задержан на саммите, однако Луис Инасио Лула да Силва колебался. В конце концов он отказался предоставить иммунитет.

Хотя российский диктатор пытается создать образ могущественного правителя, его передвижения на мировой арене становятся все более ограниченными с тех пор, как его войска вторглись в Украину, подчеркивает Forbes.

Сейчас запрет на въезд Путина в страны-члены МКС распространяется на 125 стран, а именно — 19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 28 в Латинской Америке и Карибском бассейне, 33 в Африке и 45 в Европе.

По словам научного сотрудника Atlantic Council Питера Дикинсона, гнев Кремля по поводу таких ограничений выплеснулся наружу еще два года назад, перед саммитом БРИКС в Южной Африке. Кремль пригрозил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что любая попытка задержать Путина во время саммита будет считаться актом войны.



Сейчас Путин, несмотря на обвинения Международного уголовного суда, продолжает войну против Украины и усиливает бомбардировки.

Однако в каком-то смысле Путин уже находится в тюрьме, пишет Forbes. Из-за запретов на полеты российских самолетов и риска оказаться в наручниках, мир Путина и его свобода передвижения сужаются. Российский диктатор также не стремится совершать длительные путешествия, которые могут поставить его под угрозу незапланированных остановок в странах, признающих МКС, указал Дикинсон.

Любой инцидент, который заставит самолет с Путиным на борту приземлиться в Брюсселе или Лондоне, Риме или Париже, Стокгольме, Токио или Сиднее, может привести к тому, что его отправят на стыковочный рейс в Гаагу.

«Поездка в один конец, которая может навсегда отдалить его от Москвы и коридоров власти в Кремле», — резюмирует Forbes.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 125 стран, которые ратифицировали Римский статут. Одной из таких стран является Бразилия.