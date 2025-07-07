«Исключений не будет». Трамп пригрозил дополнительными тарифами для стран, которые поддерживают БРИКС
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Carlos Barria)
Президент США Дональд Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, которые будут введены против стран, поддерживающих политику БРИКС.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в размере 10%.
«Никаких исключений из этой политики не будет», — подчеркнул президент США.
Свое заявление Трамп сделал вскоре после публикации декларации стран блока, в которой содержится осуждение политики Вашингтона — введения тарифов и ударов по Ирану.
Лидеры БРИКС также заявили о необходимости «мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии» в контексте войны России против Украины. Они отметили африканскую «мирную инициативу» и группы «друзей мира».
На саммите БРИКС под председательством Бразилии также осудили «нападения» на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.
В группу БРИКС, названную в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой. В начале 2024 года она пополнилась четырьмя новыми членами: Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Эфиопией и Египтом.
Присоединение к БРИКС в качестве стран-партнеров с 1 января 2025 года было подтверждено МИД России в отношении Беларуси, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды, Узбекистана.
18 января сообщалось, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к организации как наиболее населенное государство Африканского континента.