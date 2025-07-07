«Исключений не будет». Трамп пригрозил дополнительными тарифами для стран, которые поддерживают БРИКС

Президент США Дональд Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, которые будут введены против стран, поддерживающих политику БРИКС .

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в размере 10%.

«Никаких исключений из этой политики не будет», — подчеркнул президент США.

Фото: Скриншот / Truth Social

Свое заявление Трамп сделал вскоре после публикации декларации стран блока, в которой содержится осуждение политики Вашингтона — введения тарифов и ударов по Ирану.

Лидеры БРИКС также заявили о необходимости «мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии» в контексте войны России против Украины. Они отметили африканскую «мирную инициативу» и группы «друзей мира».

На саммите БРИКС под председательством Бразилии также осудили «нападения» на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.

В группу БРИКС, названную в честь Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входят некоторые из крупнейших стран с развивающейся экономикой. В начале 2024 года она пополнилась четырьмя новыми членами: Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Эфиопией и Египтом.

Присоединение к БРИКС в качестве стран-партнеров с 1 января 2025 года было подтверждено МИД России в отношении Беларуси, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды, Узбекистана.

18 января сообщалось, что Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к организации как наиболее населенное государство Африканского континента.