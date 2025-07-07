На саммите БРИКС под председательством Бразилии осудили «нападения» на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.

Об этом говорится в декларации лидеров саммита БРИКС, опубликованной на сайте правительства Бразилии.

В сообщении говорится, что эти «нападения», произошедшие 31 мая, 1 и 5 июня, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей. Однако декларация не указывает прямо, кто в этом виноват.

Лидеры БРИКС также заявили о необходимости «мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии» в контексте войны России против Украины. Они отметили африканскую «мирную инициативу» и группы «друзей мира».

Между тем страны БРИКС также осудили нападение на Иран, Джамму и Кашмир, а также призвали к созданию независимого государства Палестина в пределах международно признанных границ 1967 года, включающего сектор Газа и Западный берег реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме.

БРИКС создавался как альтернатива группе G7, но для развивающихся стран. С самого начала БРИКС не хватало единства из-за разных, часто взаимоисключающих интересов. В последние годы в организацию вступил еще ряд стран, добавив новых разногласий.

25 июня стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет 6−7 июля в Бразилии, поскольку боится ареста по ордеру Международного уголовного суда.