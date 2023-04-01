«Абсурд нового уровня». Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 1 апреля, 14:12 С апреля Россия месяц председательствуем в Совбезе ООН (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

Развязавшая полномасштабную войну Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение апреля. Украинские дипломаты называют это «злой шуткой».

О том, что РФ возглавила Совбез, ООН сообщила в Twitter в субботу, 1 апреля.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет участвовать в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, представляющих критический интерес для национальной безопасности».

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" Начиная с 1 апреля, они поднимают уровень абсурда на новый уровень. Совет Безопасности в том виде, в котором он создан, обездвижен и не способен решать вопросы своей первоочередной ответственности, то есть предотвращать конфликты, а затем разрешать конфликты", — подчеркнул Кислица.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия ведет колониальную войну, а ее председательство в Совбезе — «строгое напоминание о том, что что-то не так в тем, как функционирует архитектура международной безопасности». МИД запустил хештег #BadRussianJoke — злая российская шутка.



Против председательства РФ в ООН уже выступили страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — заявив, что страна, которой руководит военный преступник, не может возглавлять Совбез, пишет Укринформ.