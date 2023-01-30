Новый глава Минобороны Германии планирует посетить Украину «в ближайшее время» 30 января, 18:22 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину в ближайшее время.

«В ближайшее время состоится мой визит в Украину», — сказал Писториус во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.

Министр отказался уточнить точную дату визита.

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В четверг, 19 января, Писториус стал новым министром обороны Германии. Его предшественница Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера Германии Олафа Шольца об отставке 16 января.