Новый глава Минобороны Германии планирует посетить Украину «в ближайшее время»

30 января, 18:22
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину в ближайшее время.

«В ближайшее время состоится мой визит в Украину», — сказал Писториус во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.

Министр отказался уточнить точную дату визита.

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В четверг, 19 января, Писториус стал новым министром обороны Германии. Его предшественница Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера Германии Олафа Шольца об отставке 16 января.

https://www.youtube.com/embed/AlXnnq31Tuw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Германия Борис Писториус

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