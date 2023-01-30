Новый глава Минобороны Германии планирует посетить Украину «в ближайшее время»
Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину в ближайшее время.
«В ближайшее время состоится мой визит в Украину», — сказал Писториус во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.
Министр отказался уточнить точную дату визита.
В четверг, 19 января, Писториус стал новым министром обороны Германии. Его предшественница Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера Германии Олафа Шольца об отставке 16 января.