Глава Минобороны Германии Ламбрехт попросила Шольца об отставке на фоне ряда скандалов 16 января, 11:15 Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Ранее о ее планах покинуть должность писали СМИ со ссылкой на анонимные источники.

В заявлении, опубликованном на сайте Минобороны ФРГ в понедельник, 16 января, Ламбрехт дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.



«Месяцы внимания средств массовой информации к моей персоне вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — заявила она.

Видео дня

Министр высказала благодарность тем, «кто каждый день заботится о нашей безопасности».

Скандалы с Ламбрехт

Отставке Ламбрехт предшествовал ряд скандалов.

Вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года министр призналась, что не знает званий бундесвера, а пять месяцев спустя сказала, что до сих пор их не изучила.

Ламбрехт также критиковали за недостаточно оперативные решения о помощи Украине и БМП Puma, которые сломались во время учений.

В конце декабря министра критиковали за новогоднее обращение в Instagram, в котором она на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми.

