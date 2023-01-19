Новый глава Минобороны Германии подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Украину 19 января, 15:43 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Новый министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил в четверг, 19 января, что его страна продолжит поддерживать Украину в защите от российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас ненормальные времена, у нас в Европе бушует война. Россия ведет жестокую войну на уничтожение с суверенной страной, с Украиной», — отметил Писториус.

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Писториус добавил, что его задача — это реконструкция вооруженных сил Германии. Министр отметил, что последние несколько десятилетий Берлин пренебрегал армией.

«Наша задача — сделать Бундесвер сильным сейчас, речь идет о сдерживании, эффективности и готовности. И речь идет о продолжении поддержки Украины, в том числе и материальными средствами Бундесвера», — сказал он.

В четверг, 19 января, Писториус стал новым министром обороны Германии. Его предшественница Кристине Ламбрехт официально попросила канцлера Германии Олафа Шольца об отставке 16 января.