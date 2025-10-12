Бои на границе Пакистана и Афганистана. Стороны говорят о десятках погибших, пункты пропуска закрыты

На пакистанско-афганской границе после боевых столкновений закрыли ключевые пункты пропуска. Об этом пишет AFP News Agency , ссылаясь на официальных лиц в воскресенье, 12 октября.

Как пишет Reuters, ссылаясь на местных чиновников, были закрыты два главных пропускных пункта в Торхаме и Чамани, а также по меньшей мере три пункта в Харлаче, Ангур-Адди и Гулам-Хани.

Агентство также сообщает, что, по словам пакистанских военных, погибли 23 их солдата. Талибан заявил, что с его стороны погибли девять человек.

В то же время каждая сторона отметила, что нанесла гораздо большие потери другой стороне, не предоставив при этом никаких доказательств. В Пакистане заявили об убийстве более 200 афганских талибов и их союзников. В Афганистане заявили об убийстве 58 пакистанских солдат. Reuters пишет, что не смогло независимо проверить эти данные.

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли боевые столкновения между силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Как сообщало издание News18, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.

В свою очередь федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил атаку боевиков Талибана и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».