Пакистан пригрозил Афганистану «сокрушительным ответом» за атаку на приграничные районы

Федеральный министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви решительно осудил атаку боевиков движения Талибан на приграничные районы страны и пообещал нанести Афганистану «сокрушительный ответ».

Об этом в X сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Пакистан.

Министр отметил, что «вооруженные силы страны своим немедленным и эффективным ответом доказали, что никакие провокации не будут терпеть».

«Игра огня и крови, которую ведет Афганистан, имеет связи с нашим вечным врагом. Народ Пакистана стоит рядом с храбрыми вооруженными силами, как стальная стена. Афганистан также получит сокрушительный ответ, как и Индия, чтобы он не осмелился даже смотреть на Пакистан с недобрыми намерениями», — заявил Мохсин Накви.

11 октября на пакистанско-афганской границе произошли боевые столкновения между силами Пакистана и боевиками движения Талибан.

Как сообщило издание News18, афганские талибы осуществили скоординированное наступление на позиции пакистанских войск вдоль линии Дюранда — границы, установленной еще во времена Британской Индии.

Подразделения боевиков атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана в нескольких районах, в частности в секторах Дангам и Биркот. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, удары дронов и попытки прорыва через границу.

Бои также шли в афганских провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелом оказались пакистанские контрольно-пропускные пункты в Курраме, Баджауре и Северном Вазиристане.

Ответственность за атаку взял на себя так называемый 201-й армейский корпус талибских формирований. Это первый случай, когда Талибан официально признал нападение на Пакистан, заявив, что действовал в ответ на «нарушение суверенитета» Афганистана.