Боевиков Пригожина хватит на 6−9 месяцев, если ВСУ будут их «утилизировать» нынешними темпами — советник главы МВД 30 января, 16:18 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Боевиков ЧВК Вагнера, которую контролирует путинский олигарх Евгений Пригожин, хватит на 6−9 месяцев войны против Украины, если они будут гибнуть на фронте нынешними темпами.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook.

«У Пригожина хватит людей на 6−9 месяцев, если сохранится нынешняя система „утилизации“ вагнеровцев», — пишет он.

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Советник отметил, что Пригожин может бросить на фронт еще «немного зеков», которые раньше не были завербованы, а также «жителей депрессивных регионов с просроченными кредитами».

«Но эти люди могут закончиться до конца 2023 года», — убежден Денисенко.

По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тысяч наемников на войну. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что из этого количества 10 тысяч являются контрактниками, а остальные были завербованы в тюрьмах РФ.