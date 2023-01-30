Боевиков Пригожина хватит на 6−9 месяцев, если ВСУ будут их «утилизировать» нынешними темпами — советник главы МВД
Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)
Боевиков ЧВК Вагнера, которую контролирует путинский олигарх Евгений Пригожин, хватит на 6−9 месяцев войны против Украины, если они будут гибнуть на фронте нынешними темпами.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook.
«У Пригожина хватит людей на 6−9 месяцев, если сохранится нынешняя система „утилизации“ вагнеровцев», — пишет он.
Советник отметил, что Пригожин может бросить на фронт еще «немного зеков», которые раньше не были завербованы, а также «жителей депрессивных регионов с просроченными кредитами».
«Но эти люди могут закончиться до конца 2023 года», — убежден Денисенко.
По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тысяч наемников на войну.