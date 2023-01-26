На фронте постоянно находятся пять мобильных крематорием РФ из-за больших потерь оккупантов — Маляр 26 января, 21:10 Россия проводит кремации без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов. (Фото:Генштаб)

Из-за больших потерь среди оккупантов Россия перебросила на фронт около пяти мобильных крематориев.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram со ссылкой на данные украинской разведки.

«Учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев», — пишет она.

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По ее данным, кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.

«Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой», — сообщает Маляр.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине было ликвидировано около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 860 своих военных.