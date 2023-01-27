«На обмен хочу, но боюсь: возможно устранение». В каких условиях живут в Украине пленные оккупанты — репортаж NV 27 января, 12:37 Пленный российский санитарный инструктор — контрактник армии РФ (Фото:NV)

NV побывал в одном из лагерей, где Украина содержит пленных оккупантов — кадровых военнослужащих армии РФ, боевиков «Л/ДНР» и наемников ЧВК Вагнера. Как выглядят их будни и условия содержания — в репортаже NV.

В лагерь регулярно получают доступ представители международных правозащитных организаций — в отличие от ситуации с украинскими пленными, к которым не пускают ни представителей Красного Креста, ни других организаций.



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Согласно требованиям международных конвенций, российских пленных расселили отдельно от осужденных украинских заключенных, которых содержат на этом же объекте.

В украинском лагере российские пленные имеют возможность работать (к примеру, делают плетеную мебель). На заработанные деньги они могут купить себе дополнительный телефонный звонок или потратить их по своему усмотрению в местном магазине.

Пленные готовят себе сами, в лагере предусмотрено трехразовое питание. В меню — каша, рыба, борщи, супы, салаты, мясо.

Есть в лагере и «комната отдыха», где пленники могут смотреть телевизор (эфир украинского телевидения и украинское кино).

Место лагеря не разглашается.

Журналисты также пообщались с некоторыми из пленных.

Контрактник российской армии:

Инфографика: NV

— Вы понимали, куда вы едете?

— Не совсем

— Вы хотите вернуться в Россию?

— Да.

— Что вы тым будете делать, когда вернетесь?

— Пойду дальше на работу, у меня там [в РФ] остались братья.

— На работу на какую?

— В Москве пойду, по специальности.

— Вы хотите опять воевать ?

— Нет

— Почему?

— Во-первых, мне нужна операция [после ранения] и долгая реабилитация. Во-вторых, не вижу смысла.

Наемник ЧВК Вагнера, бывший заключенный:

Инфографика: NV

— В России в новостях говорится, что там [в Украине] множество наемников из разных частей мира воюют вместо украинских военных. В общем, все ожидали увидеть вместо украинских военных иностранных наемников, которые чинят всяческие зверства и беспредел, убивают мирных жителей и тому подобное. И вот наемников как таковых не оказалось, а когда я попал плен, то увидел, что воюют молодые украинские парни лет по 20−22. Я разговаривал с ними — они говорят, что все добровольно пошли в армию — никто их туда не гнал, ничего — [пошли, чтобы] защищать свою страну от российской агрессии. И пока мы следовали с линии фронта в плен, мы с ними разговаривали.

— А почему пошли [воевать в ЧВК Вагнера]? Было желание получить амнистию?

— Не только. В основном [желание] было получить амнистию, но еще и помочь в дальнейшем мирным людям, может.

— На обмен хотите?

— Я хочу обменяться, но все равно боюсь — возможно как бы устранение. В интернете ходит множество роликов, как расправляются с солдатами ЧВК Вагнера свои же солдаты.

— Если вас обменяют, пойдете ли вы снова на войну?

— Контракт у меня закончится через два месяца и если меня в течение этого времени еще не обменяет то, на войну я уже не пойду. […] Я думаю, что Вагнер не так уж дорог, как российская армия. Вагнер это что — наемники, их взял, использовал и все. Да, мы все это понимали, когда шли, что нас будут использовать как мясо собственно. Но тем не менее, все равно шли — ну, кому повезет, тому повезет.

— Зачем идут в ЧВК другие заключенные?

— Ну в основном осужденные идут не для того, чтобы освобождать, а чтобы самим освободиться.

— Знаете ли вы, что наемники, согласно Женевским конвенциям, не считаются военнопленными?

— Раньше не знал, мне довели уже здесь [в лагере].



Санитарный инструктор, контрактник армии РФ

Фото: NV

— Решил лично приехать и сам убедиться, что творится здесь. Подписал контракт на четыре месяца. Я санитарный инструктор. Приехал и попал в плен. 9 сентября подписал контракт, 24 сентября подорвался на мине, получил ранение и попал в плен. […] Думал, что [в Украине] интересы ущемляются, свободу не дают. А как приехал — честно говоря, убедился чуть-чуть в другом, что и здесь политика.