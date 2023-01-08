Сначала Украина. Греция готова уступить в очереди на поставку немецких БМП Marder — Bild

8 января, 08:47
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Marder (Фото:PzBrig15)

Marder (Фото:PzBrig15)

Греция согласна, чтобы Германия сначала поставила боевые машины пехоты Marder в Украину, хотя контракт Берлина перед Афинами пока не выполнен, сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленного греческого военного.

Как сказал собеседник издания, обороноспособность Греции не пострадает от задержки поставки Marder.

В сентябре 2022 года Греция официально сообщила о кольцевом обмене с Германией, согласно которому Афины передают Украине свои БМП-1, а вместо этого получают немецкие Marder.

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По словам министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, соглашение выполняется в плановом порядке, и его страна уже передала Украине больше машин, чем гарантировано контрактом. Украинским военным передали 20 греческих БМП, хотя Афины получили от Германии 14 Marder.

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6 января представитель по внешней политике Бундестага Нильс Шмид сообщил, что Германия планирует передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder. По данным The Guardian, сделать это хотят уже в первом квартале 2023 года.

Инфографика: NV
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Германия Греция Bild Война России против Украины БМП Marder

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