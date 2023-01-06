Немецкий ЗРК Patriot прибудет в Украину в начале 2023 года, тренировки ВСУ на Marder продлятся восемь недель 6 января, 16:21 Обучение работе с Marder будут происходить в Германии и продлятся около восьми недель (Фото:Emily Haber/Twitter)

Германия будет обучать украинских военных работе с бронетранспортерами Marder восемь недель. Немецкий ЗРК Patriot прибудет в Украину в течение первых трех месяцев 2023 года.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт, сообщает The Guardian.

Обучение работе с Marder будут происходить в Германии и продлятся около восьми недель, подчеркнул он. Хебестрейт отметил, что Германия планирует отправить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder до конца первого квартала этого года.

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Также, по его словам, в первом квартале в Украину также будет доставлена система Patriot из запасов Бундесвера.

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5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор.

По его итогам стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, а США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.