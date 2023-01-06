До 1030 выстрелов пушки в минуту. Главные факты о БМП Marder 1, которые Германия передаст Украине до марта 6 января, 17:42 БМП Marder на военной базе в Литве, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

6 января Германия официально подтвердила намерение передать Украине 40 боевых машин Marder в рамках военной помощи до марта.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало, в частности, известно о передаче Украине БМП Marder немецким правительством. Также сообщалось, что Германия будет обучать украинских военных работе с Marder восемь недель, учения будут проходить в Германии.

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NV собрал главные факты о БМП Marder 1 в инфографике.

Инфографика: NV

Производитель БМП Marder 1 — немецкая компания Rheinmetall. Они находятся на вооружении с 1971 года. Сейчас такие БМП на вооружении только пяти стран: Германии, Чили, Индонезии, Иордании и Греции, существует более 10 их модификаций, новейшая из которых — A5A1.

Длина БМП Marder 1 — 6,79 м, ширина — 3,24 м, высота — 2,98 м. Экипаж БМП состоит из трех человек, также машина может перевозить в зависимости от модификации пятерых или шестерых пассажиров.

Также в зависимости от модификации может варьироваться вес (28,5 — 37,4 т), мощность двигателя (591 — 750 л.с.), запас хода (до 520 км) и скорость (до 75 км/ч) БМП Marder 1.

Машина оснащена тепловизионным прицелом с дневными и ночными каналами.

В вооружение БМП Marder 1 входят

автоматическая 20-мм пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202, которая производит от 880 до 1 030 выстрелов в минуту и имеет эффективную дальность 2,5 км по целям на земле и 1,6 км в воздухе;

противотанковый ракетный комплекс MILAN;

дымовые гранаты;

можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет MG 3.