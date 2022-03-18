США не видят признаков того, что Путин готов остановить войну в Украине — Блинкен 18 марта, 02:33 Цей матеріал також доступний українською США считают, что Путин хочет продолжать войну (Фото:kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности остановить войну на Украине и сесть за стол переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга в Вашингтоне 17 марта.

«На сегодня, я должен сказать, с одной стороны мы приветствуем Украину за то, что она остается за столом ( переговоров — ред.) несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет», — цитирует слова руководителя внешнеполитического ведомства Укринформ.

По его словам, Соединенные Штаты будут всячески поддерживать старания Украины достичь деэскалации дипломатическим путем, а также добиться прекращения огня и вывода российских войск. В этой связи Блинкен приветствовал усилия и других стран, включая Францию, Германию, Израиль, Турцию.

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что настоящая дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Правда, по словам госсекретаря, Россия не настроена вести переговоры.

«Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он движется в обратном направлении», — подчеркнул он.

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