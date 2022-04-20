Битва за Донбасс. За время нового наступления Россия не захватила никаких значимых восточных территорий Украины — СNN 20 апреля, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в районе Донецка, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Вашингтон убежден, что Россия за время нового наступления на Донбасс не захватила никаких значимых территорий, сообщает СNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

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По словам одного из официальных лиц, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, по-видимому, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.

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Тем не менее, линия фронта остается статичной, и пока ни одна крупная территория не была захвачена, добавляют источники.

Также один из чиновников заявлял, что США попросили «многих» союзников по НАТО помочь предоставить артиллерию Украине.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщал, что оккупанты пытаются атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но безуспешно.

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