ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма — Минобороны

18 апреля, 15:54
Цей матеріал також доступний українською
Названий освобожденных населенных пунктов в Минобороны не уточнили (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Названий освобожденных населенных пунктов в Минобороны не уточнили (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Поддержи НВ

Украинские военные освободили от российских войск еще несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом во время брифинга в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Видео дня

«Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными было освобождено», — заявил он, не уточнив при этом их названий.

Читайте также:
Оккупанты неудачно провели разведку боем под Изюмом — Генштаб
Слушайте подкаст на эту тему

По словам Мотузяника, Изюм и его окрестности — это места самого большого скопления российских подразделений и «именно оттуда, в том числе, они будут пытаться развить наступление на Восток».

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X