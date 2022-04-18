ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма — Минобороны
Названий освобожденных населенных пунктов в Минобороны не уточнили (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Украинские военные освободили от российских войск еще несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области.
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Об этом во время брифинга в понедельник, 18 апреля, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
«Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными было освобождено», — заявил он, не уточнив при этом их названий.
По словам Мотузяника, Изюм и его окрестности — это места самого большого скопления российских подразделений и «именно оттуда, в том числе, они будут пытаться развить наступление на Восток».
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