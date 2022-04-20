«У них не получается». Оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Изюма — Арестович
Война в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции в районе Изюма Харьковской области, но у них не выходит. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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«В Харьковской области идут бои и Генштаб Украины заявляет про несколько освобожденных населенных пунктов. То есть там мы тихонько, тактично, но наступаем», — сказал Арестович во время брифинга.
Советник подчеркнул, что главное направление усилий оккупантов сосредоточено в районе Изюма.
«Там они сосредоточили свои войска. Там они стараются продвигаться. Но бесполезно, у них пока не получается. Хотя анонсированное ними страшное наступление продолжается уже третьи сутки», — подчеркнул Арестович.
Ранее Генштаб сообщал, что из Харьковской области российское командование вывело батальонно-тактическую группу, которая действовала на изюмском направлении, понесла тяжелые потери и утратила боеспособность.
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