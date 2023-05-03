Пять беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области, поврежден самолет — росСМИ 3 мая, 09:06 РосСМИ сообщили об атаке на Брянскую область (Фото:Радио Свобода)

В ночь на среду, 3 мая, пять беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области РФ.

Как утверждает издание Baza, для атаки применяли украинские беспилотники.

По предварительным данным, два дрона удалось уничтожить, еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

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В результате атаки небольшие повреждения получил военно-транспортный самолет Ан-124. По данным СМИ, он не эксплуатировался. Пострадавших нет.

1 мая стало известно, что в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами. Местные власти утверждали, что это произошло из-за «неустановленного взрывного устройства».

В результате подрыва железной дороги сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.

Вечером 2 мая в этом же российском регионе подорвали железнодорожное полотно, с путей сошло несколько вагонов.





