В Брянской области второй раз за два дня подорвали железную дорогу, с путей сошло 20 вагонов — видео 2 мая, 20:51 В Брянской области подорвали ж/д полотно во время движения грузового поезда (Фото:скриншот видео / SHOT / Telegram)

В Брянской области России вечером во вторник, 2 мая, подорвали железнодорожное полотно, с путей сошло несколько вагонов. Об этом сообщили российские пропагандисты РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД страны-агрессора.

Telegram-канал 112 утверждает, что в результате подрыва перевернулся грузовой состав.

Канал Shot опубликовал видео, как утверждается, с места взрыва. Источник канала утверждает, что «было слышно три взрыва», с путей сошло два-три вагона.

Видео дня

При этом канал Baza пишет о восьми вагонах, а 112 — о 20. По версии Baza, подрыв произошел «недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска на Карачев».

Обновлено в 20:55. В РЖД подтвердили пропагандистам из РБК, что с путей сошло 20 вагонов.

«Из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет», — утверждают россияне.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено, также заявили в РЖД.

Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что из-за «неустановленного взрывного устройства» с рельс сошел «локомотив и несколько вагонов грузового состава».

Станция Снежетьская на карте / Инфографика: Google maps

В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.