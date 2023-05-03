Пожар на Таманском полуострове. В РФ близ Крымского моста горит нефтебаза, в Брянской области дроны атаковали военный аэродром — онлайн 3 мая, 08:51 Пожару присвоен высший ранг сложности (Фото:Раньше всех. Ну почти / российский Телеграм-канал)

В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему присвоен высший уровень сложности, пожар горит в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.

Российские власти пока не сообщали о причинах пожара. Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев лишь сообщил, что резервуар с нефтепродуктами пылает в поселке Волна Темрюкского района (Таманский полуостров). Рядом с ним находится порт Тамань, неподалеку — город Тамань.

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Кондратьев утверждает, что жертв и пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает, однако пожару присвоен высший ранг сложности

NV следит за развитием событий вокруг пожара в районе Тамани.

Тамань и поселок Волна на карте:



Локация нефтебазы на Таманском полуострове / Инфографика: Google Maps

09:02 Новые видео пожара на нефтебазе под Таманью



08:50 Не только нефтебаза: беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области

Российский Телеграм-канал Baza сообщил, что в ночь на 3 мая около пяти беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области РФ. В сообщении утверждается, что два БПЛА якобы были уничтожены из стрелкового оружия, а еще два «взорвались на территории аэродрома». «Еще один беспилотник обнаружен не был», — пишет Baza. По данным канала, в результате атаки «небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124», а пострадавших якобы нет.

08:27 Пожар виден даже с Крымского моста



08:17 Площадь пожара достигает 1200 кв. м

Об этом в своем посте сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, эту же цифру называют и российские СМИ.



07:35 Российские Телеграм-каналы заявляют о якобы взрыве перед ЧП на нефтебазе: фото и видео пожара



По информации пропагандистского канала РЕН ТВ, объем горящей цистерны составляет 20 тыс. куб. м. Телеканал заявляет, что «загорелась крышка резервуара».



Российский Телеграм-канал Baza, который публикует видео пожара, утверждает, что незадолго до пожара «очевидцы услышали взрыв», причиной которого могла быть атака беспилотника.

Сергей Стерненко обращает внимание, что хотя пожар вспыхнул около двух ночи, на утро огонь все еще горел.