Бельгия передаст Украине подводные дроны и мобильные лаборатории 26 ноября, 15:20 Бельгия передаст Украине подводные дроны и мобильные лаборатории (Фото:JessicaJohnson / Pixabay)

Бельгийское правительство в пятницу, 25 ноября, утвердило новый пакет военной помощи Украине. В него вошли десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.



Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает LeSoir.

«Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь. Бельгийская армия уже располагает этими машинами», — отметила она.

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Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно развернуть вблизи места химического, бактериологического или ядерного инцидента.

Министр добавила, что эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.

Кроме того, бельгийские военные начнут обучение украинских солдат. Министр уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).