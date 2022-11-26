Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев и встретился с Зеленским
В Киев прибыл премьер Бельгии Александер де Кроо (Фото:@alexanderdecroo / Twitter)
В Киев в субботу, 26 ноября, прибыл премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский обнародовал на своих страницах в соцсетях.
«Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран», — написал Зеленский.
В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.
«После недавних сильных бомбардировок, стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь», — отметил бельгийский премьер в своем посте.
Ранее стало известно, что сегодня в Киев прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер Литвы Ингрид Шимоните. Они провели встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем в рамках Люблинского формата.