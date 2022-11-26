Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев и встретился с Зеленским 26 ноября, 12:28 В Киев прибыл премьер Бельгии Александер де Кроо (Фото:@alexanderdecroo / Twitter)

В Киев в субботу, 26 ноября, прибыл премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео встречи с бельгийским премьером возле Офиса президента Зеленский обнародовал на своих страницах в соцсетях.

«Приветствую в Украине премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран», — написал Зеленский.

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В свою очередь де Кроо опубликовал в Twitter фото своей встречи с Зеленским в Киеве.

«После недавних сильных бомбардировок, стоим бок о бок с народом Украины больше, чем раньше. В преддверии холодных зимних месяцев Бельгия выделяет новую гуманитарную и военную помощь», — отметил бельгийский премьер в своем посте.

Ранее стало известно, что сегодня в Киев прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер Литвы Ингрид Шимоните. Они провели встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем в рамках Люблинского формата.