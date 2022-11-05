«Для защиты акватории». В Украине создадут флот морских дронов — Зеленский 5 ноября, 20:03 Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать флот морских дронов.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в субботу, 5 ноября.

«Кстати, на следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает — все уже видели», — сказал президент.

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Зеленский отметил, что флот нужен только для защиты украинской морской акватории.

«На чужое мы не претендуем», — подчеркнул он.



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