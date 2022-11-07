Минометы, винтовки, грузовики. СМИ рассказали, какую военную помощь Бельгия передала Украине 7 ноября, 15:36 Бельгия утверждает, что общая стоимость ее военной помощи Украине составляет около 77 миллионов евро (Фото:JessicaJohnson/pixabay.com)

Бельгия передала Украине партию грузовиков Volvo Fassi N10, несколько единиц тяжелых минометов и винтовки, сообщает издание Oryx.

Сообщается, что Бельгия передала Украине «большое количество» грузовиков Volvo Fassi N10 в ноябре 2022 года.

Кроме того, страна передала Украине четыре единицы минометов 120-мм МО-120 в ноябре 2022 года.

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Издание пишет, что Бельгия предложила Украине «из собственных запасов» несколько тысяч штурмовых винтовок FN FNC. 5000 таких винтовок были отправлены в Украину вместе с небольшим количеством штурмовых винтовок FN F2000.

Также считается, что Бельгия является источником нескольких FN SCAR-L, появившихся в Украине.

Другие поставки включали 200 противотанковых орудий M72 LAW и противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) MILAN на сумму один миллион евро.

Издание пишет, что хотя Бельгия утверждает, что общая стоимость бельгийской военной помощи Украине составляет около 77 миллионов евро, реальный объем военной помощи является одним из самых низких в Европа.