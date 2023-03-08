Байден провел разговор с Макроном: обязались продолжить поддержу Украины

8 марта, 04:42
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили свою поддержку Украины.

Об этом сообщает Белый дом.

«Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь и взимать с России возмещение за агрессию», — указали в администрации главы американского государства.

Видео дня

Читайте также:
«Изменила мир». Байден похвалил Шольца за поддержку Украины

Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.

Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.

Читайте также:
Украина никогда не станет победой России. Никогда — Байден
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Франция Военная помощь Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X