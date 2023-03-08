Байден провел разговор с Макроном: обязались продолжить поддержу Украины 8 марта, 04:42 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили свою поддержку Украины.

Об этом сообщает Белый дом.



«Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь и взимать с России возмещение за агрессию», — указали в администрации главы американского государства.

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Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.

Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.