Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили 19 февраля, 19:25 Зеленский вечером в воскресенье поговорил с Макроном (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье, 19 февраля, провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Детали разговора Зеленский раскрыл на своих официальных страницах в соцсетях.

«Продолжил дружеский диалог с президентом Франции. Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и детально обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности, по реализации нашей десятишаговой Формулы мира», — написал Зеленский.

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Формула мира: что предлагает Украина

В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов, включающую восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский говорил, что Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской «формулы мира».



В конце декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит по реализации украинской «формулы мира» на площадке ООН.

Представители страны-агрессора РФ, однако, неоднократно отказывались от переговоров на условиях украинской «формулы мира».