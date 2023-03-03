«Изменила мир». Байден похвалил Шольца за поддержку Украины 3 марта, 23:15 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем «изменила мир» во время войны с Россией.

Об этом сообщает CNN.

«Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя дома — увеличению расходов на оборону и отходу от российских источников энергии — я знаю, что это было нелегко, очень трудно для вас», — заявил Байден, отметив, что они шли «нога в ногу» в поддержке Украины.

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При этом он добавил, что США и Германия, как союзники по НАТО, делают альянс «сильнее и способнее».

В свою очередь Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения России в Украину. Очень важно, чтобы мы действовали вместе, чтобы мы действовали нога в ногу, и чтобы мы сделали возможным, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени», — заявил немецкий канцлер.