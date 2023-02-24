Украина никогда не станет победой России. Никогда — Байден 24 февраля, 15:46 Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет победой России.

По его словам, диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.

«Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе», — говорится в сообщении президента в Twitter.

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Байден заявил, что жестокость никогда не преодолеет свободу свободных.

«И Украина никогда не будет победой России. Никогда», — сказал он.

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.