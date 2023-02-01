Байден может встретиться с Зеленским в Польше — СМИ 1 февраля, 09:24 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:www.president.gov.ua)

Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Ожидается, что Зеленский представит мирный план и будет призывать к проведению международной конференции, посвященной Украине.

По информации издания, Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности для Украины.

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СМИ сообщали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу в годовщину вторжения РФ в Украину.

Ранее в администрации Байдена заявляли, что он хочет посетить Украину, но пока таких планов нет.

21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.