Утверждение авторитета. Победа Украины над Россией принесет Америке выгоды, осложнения и новые опасности — The Economist 7 января, 13:50 Эксклюзив NV Джо Байден остается важнейшим партнером Украины, и в 2023 году перед ним стоит немало вызовов (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Чтобы помочь победе Украины, Джо Байдену придется поддерживать порядок как за рубежом, так и в пределах собственной страны. Удастся ли ему это — размышляет Антон Ла Гуардиа, редактор журнала The Economist по вопросам дипломатии.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Як сказав Вінстон Черчилль, битви — це віхи земної історії. Вторгнення Росії в Україну позначає початок нової небезпечної епохи суперництва великих сил. Президент Джо Байден був надзвичайно успішним у забезпеченні зброї, санкцій і дипломатичного тиску з метою допомогти Україні чинити спротив вторгненню Росії. У 2023 році йому, можливо, доведеться мати справу із труднощами та загрозами перемоги, яка наближається.



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У часи, що їх Байден називає «вирішальним десятиліттям» для формування світового порядку, йому доводиться турбуватися й через інші потенційні конфлікти. Він пообіцяв діяти, якщо Китай вторгнеться на Тайвань. Він заприсягся не дозволити Ірану одержати ядерну зброю, хоча той дуже до цього близький. Північна Корея вже має ядерне озброєння та інтенсифікувала тестування ракет-носіїв, спонукаючи Америку й Південну Корею активізувати військові навчання та посилюючи ризик випадкової війни.

Це не той світ, із яким сподівався мати справу Байден. Він заступив на посаду, бажаючи інвестувати в економіку Америки, укласти ядерну угоду з Іраном, вийти з воєн на Близькому Сході, стабілізувати відносини з Росією та, як і інші до нього, розвернутися в напрямку Азії. Однак Володимир Путін примусив Америку розвернутися назад до Європи.