Исторический день. Пресс-конференция Зеленского и Байдена в Белом доме по итогам переговоров — видео 22 декабря, 00:25 Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне 21 декабря 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

В Белом доме в среду, 21 декабря, состоялась историческая встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

НВ вел трансляцию пресс-конференции глав государств по итогам переговоров в среду, 21 декабря.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее опубликовал фото, судя по которым, на переговорах также присутствовали он, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а с американской стороны — госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Высокопоставленный представитель Белого дома говорил, что Зеленский и Байден будут обсуждать развитие ситуации на поле боя, дальнейшую военную помощь Украине, санкции и экспортный контроль, помощь Украине в экономической и энергетической сферах, а также гуманитарную поддержку.

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21 декабря президент Украины прибыл в США для встречи с Байденом и выступления перед Конгрессом. Это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.