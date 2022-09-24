Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

24 сентября, 23:51
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Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО (Фото:REUTERS / Kevin Lamarque)

Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО (Фото:REUTERS / Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден официально объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

«Прекращаю отнесение Афганистана к основным союзникам Соединенных Штатов вне НАТО», — говорится в меморандуме президента, размещенном на сайте Белого дома.

Статус основного союзника США вне НАТО был предоставлен Афганистану в 2012 году во время президентства Барака Обамы.

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В августе 2021 года США и других стран Запада вывели из Афганистана свой военный контингент, находившийся там 20 лет.

После этого власть в стране захватили исламистские боевики движения Талибан, а тогдашний резидент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Талибы Афганистан Талибан Джо Байден Белый дом Кабул Война России против Украины

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