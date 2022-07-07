Байден лишит Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО — Белый дом 7 июля, 11:59 Байден уведомил Конгресс США о своем намерении касательно Афганистана (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Президент США Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Об этом он уведомил Конгресс, говорится в пресс-службе Белого дома.

«В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я уведомляю о своем намерении отменить назначение Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО», — говорится в сообщении.

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Когда именно будет принято решение, не сообщается.

США назвали Афганистан основным союзником в 2012 году. Это позволило Афганистану получить право на военную подготовку и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление во всем Афганистане с начала мая 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. 15 августа они захватили столицу страны — Кабул. В конце августа 2021 года Талибан объявил о захвате власти в Афганистане и вскоре объявил о создании «Исламского эмирата Афганистан».

США и большинство стран Запада эвакуировали своих дипломатов из Афганистана и закрыли дипмиссии.

Вашингтон и Брюссель не признают правительство Талибана официально, обвиняя талибов в отступлении от ряда политических обязательств, включая этническое разнообразие во власти, защиту прав женщин и меньшинств.

В то же время западные дипломаты признают необходимость так или иначе контактировать с талибским правительством.

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