Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?
Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну
Спустя год после падения Кабула и возвращения Талибана к власти Афганистан находится в отчаянном положении, а Америке и всему Западу еще предстоит провести надлежащий анализ политических ошибок, совершенных там. Хуже того, Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну.
Почему политика Запада в Афганистане потерпела столь впечатляющий провал? Была ли она обречена с самого начала, и были ли извлечены какие-то уроки? Точнее, не положило ли окончание одной 20-летней войны начало другой?
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.