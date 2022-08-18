Карл Бильдт

Карл Бильдт

Дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции

Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?

18 августа, 10:46
Эксклюзив НВ

Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну

Спустя год после падения Кабула и возвращения Талибана к власти Афганистан находится в отчаянном положении, а Америке и всему Западу еще предстоит провести надлежащий анализ политических ошибок, совершенных там. Хуже того, Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну.

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Почему политика Запада в Афганистане потерпела столь впечатляющий провал? Была ли она обречена с самого начала, и были ли извлечены какие-то уроки? Точнее, не положило ли окончание одной 20-летней войны начало другой?

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Теги:   Владимир Путин Афганистан Джо Байден Карл Бильдт Война России против Украины

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