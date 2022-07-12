Фундаментальная разница. Почему восстановление Украины будет успешнее Ирака или Афганистана — бывший посол

12 июля, 13:01
Разрушенный россиянами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный россиянами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Опыт послевоенного восстановления Украины будет фундаментально другим по сравнению с попытками восстановления таких стран как Ирак или Афганистан, уверен Джон Хербст, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.

Такое мнение Хербст выразил в интервью НВ, комментируя возможный путь реконструкции Украины после войны по аналогии с восстановлением Балканских стран или Ирака.

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Опытный дипломат отметил, что послевоенная реконструкция в Ираке или Афганистане не была успешной, поскольку войны в этих странах так и не закончились.

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" Я ожидаю, что конфликт в Украине все же разрешится, Украина победит, и опыт Украины, на мой взгляд, будет фундаментально другим, точно лучше, чем примеры, на которые вы ссылаетесь, потому что исходные данные другие, и опыт предыдущих восстановлений на Украину я бы не переносил бы", — подчеркнул Гербст.

Он выразил надежду, что координация международного проекта восстановления Украины станет гораздо эффективнее, чем сейчас. «Надеюсь, что удастся привлечь много ценных экспертов из международного сообщества, которые помогут вам с реконструкцией. В этом смысле это действительно больше будет похоже на план Маршалла, который, я надеюсь, преуспеет. И это точно не будет похоже на план восстановления Ирака или Афганистана», — добавил опытный дипломат.

А по итогам недавней конференции в швейцарском Лугано, где обсуждались планы восстановления Украины, Хербст отметил: «Это крайне важно, что сегодня люди думают о реконструкции Украины после войны, поскольку это демонстрирует оптимизм стран Запада, и этот оптимизм как установка не менее важен, чем сами действия».

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В то же время, подчеркнул бывший посол США, хотя многие стейкхолдеры заинтересованы в восстановлении Украины, они нуждаются в хорошей координации. «Сейчас ее пока не видно. Это хороший шаг вперед, но я бы не преувеличивал результаты этой конференции, она обозначила достаточно актуальных тем, которые важно развивать далее», — резюмировал Хербст.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Афганистан Ирак Интервью НВ Джон Хербст Война России против Украины послевоенное строительство

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