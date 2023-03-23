Байден отправился в Канаду говорить об увеличении военной помощи для Украины 23 марта, 18:40 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В четверг, 23 марта, глава Белого дома Джо Байден начнет свой первый на посту президента США визит в Канаду.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Этот визит посвящен подведению итогов того, что мы сделали, где мы находимся и что нам нужно сделать приоритетными на будущее», — заявил один из спикеров Белого дома Джон Кирби.



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Отмечается, что с премьер-министром Джастином Трюдо будет обсуждаться усиление общей системы ПВО двух стран, климатическая политика, торговля и вопросы функционирования общей границы США и Канады.

Украина, «скорее всего, послужит точкой единения двух лидеров, верных союзников Киева в войне страны с Россией». Отмечается, что Байден будет говорить о том, чтобы Канада увеличила военные расходы.

15 марта министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

