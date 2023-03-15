Канада отправит восемь танков Leopard 2 в Украину в ближайшие недели 15 марта, 22:42 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине», — говорится в заявлении.

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Министр отметила, что Канада также предоставит более 1800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Ананд также подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, которая обучает украинских солдат их использованию.

Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, будут в Украине в ближайшие недели. С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.

«Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного сотрудничества порядка, основанного на правилах», — сказала министр.

Также Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard, Норвегия вместе с США передадут две новые системы ПВО NASAMS.