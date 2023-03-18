Канадские бронированные машины Bergepanzer 3 уже на пути в Украину — видео 18 марта, 22:04 Бронированная эвакуационная машина Büffel или Bergepanzer 3 (BPz3) (Фото:Sonaz/Wikipedia)

В министерстве обороны Канады показали процесс отправки в Украину очередного транша военной помощи. В частности, речь идет о бронированно ремонтно-эвакуационных машинах (БРЕМ) Bergepanzer 3.

Соответствующее видео опубликовала глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд в своем Twitter.

«Еще больше канадской помощи уже на пути в Украину. Мы предоставляем бронированную ремонтно-эвакуационную машину, чтобы помочь Украине обслуживать тяжелую бронированную технику, переданную нами», - написала она.

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Ананд добавила, что «Украина победит, и мы Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

БРЕМ Bergepanzer 3 — это бронетехника немецко-голландского производства, сконструированная на базе модели танка Leopard 2. В настоящее время такие боевые машины находятся на вооружении более 10 стран мира, в том числе Украины.

17 марта Канада направила в Европу еще одну партию танков Leopard 2 для Украины.

15 марта министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.