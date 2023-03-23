Байден обсудит с Трюдо совместную работу по поддержке Украины 23 марта, 03:43 Джастин Трюдо и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поддержку Украины. Лидеры США и Канады продолжат совместную работу.

Об этом сообщает офис премьер-министра Канады.



Отмечается, что лидеры США и Канады продолжат совместную работу по решению проблем глобального влияния вторжения РФ в Украину.

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«Премьер-министр Джастин Трюдо и президент США Джо Байден продолжат сотрудничество по международным вопросам, представляющим общий интерес. В том числе, в непоколебимой поддержке Украины, которая защищается от российской агрессивной войны», — говорится в сообщении.