Байден обсудит с Трюдо совместную работу по поддержке Украины

23 марта, 03:43
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Джастин Трюдо и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Джастин Трюдо и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поддержку Украины. Лидеры США и Канады продолжат совместную работу.

Об этом сообщает офис премьер-министра Канады.

Отмечается, что лидеры США и Канады продолжат совместную работу по решению проблем глобального влияния вторжения РФ в Украину.

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«Премьер-министр Джастин Трюдо и президент США Джо Байден продолжат сотрудничество по международным вопросам, представляющим общий интерес. В том числе, в непоколебимой поддержке Украины, которая защищается от российской агрессивной войны», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Канада Военная помощь Украина-США Война в Украине Джастин Трюдо Украина-Канада Война России против Украины

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