Операция Турции в Сирии и Ираке угрожает персоналу США — Пентагон 24 ноября, 06:21 Последствия турецких авиаударов по Дерику, Сирия (Фото:North Press Agency/Handout via REUTERS)

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что операция Турции в Сирии и Ираке угрожает персоналу США, который работает в этих странах над ликвидацией ИГ.

Об этом говорится на сайте Пентагона.



«Недавние авиаудары по Сирии напрямую угрожали безопасности американского персонала, который работает там с местными партнерами, чтобы победить ИГ», — заявил Пэт Рэйдер. По его словам, боевые действия также угрожают суверенитету Ирака.

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20 ноября Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что совершает операцию Пендже-Килич в соответствии с правом на самооборону за 51 ст. Устав ООН.