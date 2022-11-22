США призвали к деэскалации в Сирии после турецких ударов

22 ноября, 05:08
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Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Сирия, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

В США отреагировали на проведение Турцией атак против курдских формирований в Сирии и Ираке. Вашингтон призвал к деэскалации.

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

«США выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели – разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, которые нарушают этот суверенитет», — подчеркнул дипломат.

Видео дня

https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1594873303809724416?s=20&t=-n7_-7qbHctdqNrPmkkcVA

На днях Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что совершает операцию Пендже-Килич в соответствии с правом на самооборону за 51 ст. Устав ООН.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Турция Госдеп Сирия

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