Бутылка водки и тост за Лукашенко. Американский дипломат рассказал, как США договаривались об освобождении белорусских политзаключенных в Минске

Делегации США и Беларуси (Джон Коул сидит между Китом Келлогом и Лукашенко), 21 июня 2025 года (Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Заместитель спецпосланника президента США Кита Келлога Джон Коул рассказал, что во время поездки в Минск ему пришлось пить водку с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко , чтобы способствовать освобождению белорусских политических заключенных.

Подробности встречи Коул описал в интервью Politico.

Американское издание назвало историю о том, как Соединенным Штатам удалось добиться освобождения 14 политических заключенных, в том числе и гражданина США, «удивительной».

Отмечается, что миссия Коула в Беларуси началась со звонка из Госдепартамента в конце апреля. Его прямо спросили, готов ли он поехать в Минск, чтобы лично встретиться с Лукашенко. Через несколько дней дипломат отправился в путешествие вместе с коллегами. Они пересекли белорусскую границу из Литвы, остановившись на сельской дороге для замены дипломатических номеров на автомобилях — чтобы не привлекать лишнего внимания.

В Минске американцы прибыли во Дворец Независимости — официальную резиденцию Лукашенко. Во время длительного обеда Коул должен был впервые лично пообщаться с белорусским диктатором, пишет Politico.

«Они сказали мне очаровать его. Развеселить его, что я и сделал. [Лукашенко] заговорил о Государственном департаменте, а я сказал: „Да, все, что они хотят делать — это бла-бла-бла“, и ему это понравилось», — рассказал Джон Коул о своей попытке пошутить перед Лукашенко.

Коул заявил, что белорусский диктатор «произвел впечатление умного и сообразительного человека», который, как показалось дипломату, «искренне стремится к улучшению отношений с США». Также Лукашенко, по словам Коула, похоже имел амбиции сыграть определенную роль в мирном урегулировании войны России против Украины.

Впоследствии, пишет издание, на стол поставили бутылку водки — личного бренда Лукашенко, после чего начались тосты. Лукашенко произнес тост за Дональда Трампа, и сотрудник Госдепа Смит толкнул Коула, намекая, что следует ответить аналогичным жестом. Коул поднял рюмку за Лукашенко. Как он признался, вскоре после этого начал чувствовать дискомфорт в желудке.

«Я выпил две рюмки, меня не стошнило, но в третий раз уже не пил», — сказал Коул.

Тостов становилось все больше и больше. Хотя о политике говорили немного, между ними завязывались отношения, отмечает Politico.

«Было очень весело», — резюмировал Коул.

Уже через несколько часов американская делегация добилась первого результата — белорусские власти освободили Юрася Зянковича, натурализованного гражданина США, которого в 2021 году задержали в Москве и обвинили в попытке переворота против Лукашенко. Вашингтон признал его незаконно задержанным в 2024 году, добавляет издание.

Переговоры за кулисами продолжались в течение лета. В результате уже в июне на свободу вышли еще 14 политических заключенных, среди которых и оппозиционер Сергей Тихановский — муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В Politico считают, что этот эпизод с «обедом и водкой» ярко иллюстрирует персонализированный подход к внешней политике Дональда Трампа во время его второго срока.

«Президент привлек множество близких друзей и союзников в качестве своих посланников для реализации своей политики за рубежом», — пишет издание.

4 июля Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу восстановить отношения между странами.

Он заявил, что в период первого президентства Трампа «Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений».

21 июня Лукашенко и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог встретились во Дворце независимости в Минске. Кэллог стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет.

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года, блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Кэллог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.

Кэллог позже сообщил, что в разговоре с Лукашенко речь шла об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, а также о войне в Украине и мирных усилиях Дональда Трампа.