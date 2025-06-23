Спецпосланник Трампа Келлог раскрыл детали встречи с Лукашенко: говорили в том числе об Украине

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко обсуждалась война России против Украины.

Об этом Келлог сообщил в понедельник, 23 июня, в соцсети X.

По его словам, американская делегация встретилась с Лукашенко и его окружением в Минске. Во время визита заместитель спецпредставителя Джон Коул обсудил вопросы двусторонних отношений между США и Беларусью.

В результате переговоров, по словам Келлога, удалось достичь договоренности об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, в том числе Японии и Польши.

Реклама

«Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как президент Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает укреплять мир силой», — отметил Келлог.

21 июня Лукашенко и Кэллогом встретились во Дворце независимости в Минске. Кэллог стал самым высоким представителем США, который посетил Беларусь за последние годы.

Читайте также: Роман Бессмертный Об истинной цели визита спецпредставителя Трампа в Беларусь

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.

«Стороны договорились о продолжении подобных встреч, обсуждали возможное восстановление дипломатических отношений в дальнейшем, а также снятие санкций с белорусского калия (Беларуськалий) и организацию диалога Беларуси с Польшей», — отметил дипломатический источник.