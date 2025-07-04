Лукашенко предлагает Трампу восстановить отношения США и Беларуси

Лукашенко заявил, что Минск якобы всегда выступал за построение конструктивного и уважительного диалога с США (Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Об этом сообщает беларусский ресурс БелТА.

Лукашенко заявил, что в период первого президентства Трампа «Минск и Вашингтон стали на путь нормализации отношений».

«К сожалению, в определенный момент белорусско-американское взаимодействие отошло от той позитивной линии. Убежден, что такое положение не соответствует национальным интересам ни наших стран, ни народов. Пришло время его изменить», — заявил диктатор беларуси.

Лукашенко добавил, что Минск якобы всегда выступал за построение конструктивного и уважительного диалога с США.

«Надеюсь на восстановление положительной динамики межгосударственных контактов и реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества», — отметил он.

21 июня Лукашенко и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог встретились во Дворце независимости в Минске. Келлог стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет.

В тот же день в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых — одна из центральных фигур событий 2020 года, блогер Сергей Тихановский. Его жена Светлана Тихановская после его задержания и заключения стала лидером белорусской оппозиции.

Источники NV сообщали, что во время встречи Келлог и Лукашенко, кроме освобождения пленных, обсуждали ослабление отдельных санкций.

Кєллог позже сообщил, что в разговоре с Лукашенко речь шла об освобождении 14 политических заключенных из шести стран, а также о войне в Украине и мирных усилиях Дональда Трампа.