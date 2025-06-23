Об истинной цели визита спецпредставителя Трампа в Беларусь

«Какие люди», — по-панибратски сказал Лукашенко, встречая спецпредставителя США Кита Келлога. Для диктатора это дипломатический прорыв, конечно. Странный визит, мягко говоря. Последний американец, который общался с Лукашенко, был Майк Помпео в 2020 году… тоже во времена президентства Трампа. Но потом после массовых акций протеста в Беларуси и непризнания всем цивилизованным миром президентских выборов в РБ, США назвали «бацьку» нелегитимным. Пять лет игнора, а потом такая теплая встреча, во время которой обсудили ситуацию в мире и, больше, двусторонние отношения между США и РБ. Какая короткая политическая память. Хотя, какая же та память у 80-летних стариков?

Приезд Келлога в Минск — это признание легитимности президентства Лукашенко. Белый дом молчит, но точно заявят о победе — освобождении 14 политзаключенных, среди которых — Сергей Тихановский.

Напомню, кто он. Это тот блогер-оппозиционер, который должен был принять участие в президентских выборах в том же 2020 году, но не смог, его посадил в тюрьму Лукашенко. Спустя пять лет Лукашенко отпускает на свободу Тихановского по требованию Трампа. Это плата — расчет за визит спецпредставителя США.

Так почему Кэллог в Минске? Какие могут быть причины? О чем пишут мировые СМИ?

Первое: речь идет о формировании группировки войск с целью нападения на балтийские страны с территории Беларуси.

Второе: использование учений «Запад-2025» для нападения на Литву в районе Сувалкского коридора?

Третье: смена переговорной площадки, перенос переговоров из Стамбула в Минск.

Но, как по мне, все это бред. Разве Лукашенко даст ответ на эти вопросы? Для этого существуют разнообразные разведки и космический мониторинг.

Настоящая причина в другом. Уже несколько месяцев проходит ремонт шахт для хранения ядерного оружия на территории Беларуси, а также шахт для пуска баллистических ракет — носителей ядерного оружия. РФ возобновляет тот арсенал ядерного оружия, который имела Москва на территории Беларуси в советское время.

Очень смешными выглядят сообщения пресс-секретаря Лукашенко — Натальи Эйсмонт о том, что во время встречи с Келлогом обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Беларуси с Китаем и РФ, а также обострение конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Где Лукашенко, а где Ближний Восток?

Ядерная безопасность — это ключ к стабильности мировой безопасности. Она разваливается. Именно это хотел продемонстрировать Путин перед саммитом НАТО в Гааге. Путин превращает Беларусь в ядерную провинцию РФ. А это вопрос номер один для Европы.

Скоро услышим интерпретацию Трампа. Что будем делать с Беларусью, которая теперь теоретически тоже может обладать ядерной бомбой? Это второй Иран в центре Европы.

