Заместитель Резникова будет послом Украины в Индии 20 июня, 15:05 Александр Полищук (Фото:Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

Послом Украины в Индии назначили замминистра обороны Александра Полищука.

Об этом говорится в указе № 339/2023 президента Владимира Зеленского, обнародованном во вторник, 20 июня.

Александр Полищук — генерал-майор запаса. С 1984 по 2010 годы проходил службу на командных и штабных должностях в частях и подразделениях ВСУ, Генштабе и Минобороны.

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С октября 2019-го занимает должность замминистра обороны и является главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. У Полищука есть опыт дипломатической службы в должности замвоенного представителя миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

Посла Украины в Индии Игоря Полиху (и по совместительству на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш) президент уволил в июле прошлого года. Согласно оценкам ООН, сейчас страна первая в мире по численности населения — там живет более 1,4 млрд человек.

Также Зеленский назначил послов в Колумбии и Бразилии. В последнюю страну отправят экс-посла Украины в Германии и действующего замглавы МИД Андрея Мельника.